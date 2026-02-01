4 gidakop sa buy-bust sa managlahing lugar sa Sugbo

Upat ka suspetsadong drug pushers ang nadakpan sa buy-bust sa managlahing dapit sa Sugbo sa Sabado, Enero 31, 2026.
Unang napusasan ang tulo ka mga suspetsadong drug pusher alas 4:00 sa hapon sa Barangay Tabiogan, lungsod sa San Fernando.
Ang mga dinakpan giila nga silang Jaye Lawrence Belgiga, 19 anyos, Dionesio Larayos, 57, ug Maximo Lunday, 45, pulos nagpuyo sa nahisgutang lugar.
Nakuha gikan kanila ang 2.25 gramos nga shabu nga mobalor sa P15,300, ug usa ka carbine rifle nga adunay mga bala.
Pagka-alas 11:30 sa gabii sa samang adlaw, gidakop usab atol sa buy-bust operation ang usa ka ex-convict sa Barangay Poblacion, lungsod sa Dalaguete.
Ang dinakpan giila nga si Melvin Paolo Mercado, 36, ulitawo nga nagpuyo sa nahisgutang lugar.
Ang mga sakop sa Drug Enforcement Unit (DEU) sa lungsod nga gipangulohan ni Dalaguete Police Station Chief Major Vincent Zozobrado maoy nagpahigayon sa operasyon.
Gipalitan nila og usa ka pakete’ng shabu si Mercado nga balor og P500.
Dihang napusasan, nakuha sa possession niini ang laing lima ka pakete sa shabu, ug usa ka medium nga putos sa shabu.
Ang drugas adunay gibug-aton nga 1.25 gramos nga ang tanan mobalor sa P8,500.
Matud ni Zozobrado nga ikatulo na kining higayon nga nadakpan si Mercado sa susamang kaso. / GPL