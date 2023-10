4 gipangkiha tungod sa pagpalit sa Dengvaxia

Gikiha sa Office of the Ombudsman og kasong graft ug illegal use of public funds si kanhi health secretary karon Iloilo Representative Janette Garin ug upat pa ka mga uban kalabot sa pagpalit sa kontrobersyal nga Dengvaxia vaccines.

Kasong graft ubos sa section 3 (e) sa Republic Act 3019 ang gipasaka batok kang Garin, kanhi Department of Health (DOH) undersecretary Gerardo Bayugo, kanhi DOH officer-in-charge Mary Joyce Ducusin, kanhi Philippine Children’s Medical Center executive director Julius Lecciones, ug kanhi undersecretary Kenneth Hartigan-Go atubangan sa Sandiganbayan niadtong Martes, Oktubre 24, 2023.

Ang graft court nagkanayon nga ang akusado “willfully, unlawfully, and feloniously” ni-realign sa pundo sa gobyerno pinaagi sa pag-issue og special allotment release order (Saro) nga nagkantidad og P3.55 bilyunes alang sa pagpatuman sa Expanded Program on Immunization (EPI) sa administrasyon ni kanhi Presidente Benigno Aquino III.

Lahi nga kaso sa ilegal nga paggamit sa pundo o propyedad sa publiko ang gipasaka batok kang Garin, Ducusin, Lecciones ug Go tungod sa pag-isyu sa Saro pabor sa DOH.

Ang Ombudsman niingon nga ang pundo gigamit sa pagpalit sa Dengvaxia vaccines niadtong Disyembre 2015 ug sa pagpatuman sa school-based immunization alang sa dengue bisan kon dili kini kabahin sa EPI ingon man ang listahan ubos sa Volume 1 sa Philippine National Drug Formulary (PNDF).

Ang anti-graft court nagkanayon nga ubos sa Executive 49 series of 1993, ang PNDF’s Volume 1 kinahanglang magsilbing basehan sa gobyerno sa pagpalit sa mga produkto sa drugas.

Matod pa nga ang pagpalit sa mga bakuna sa Dengva­xia nakalapas usab sa mga administratibong mando ug mga isyo sa kadaot sa serbisyo publiko.

Ang Ombudsman nirekomendar og piyansa nga nagkantidad og P90,000 matag usa alang sa kasong graft ug P18,000 sa matag usa alang sa illegal nga paggamit sa public funds ug properties. (SunStar Philippines)