4 ka adlaw nga trabaho gipatuman sa Kapitolyo

Tungod sa nagpadayong krisis sa Middle East nga niresulta sa padayon nga pagsaka sa presyo sa lana sa nasod, gimando ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang pagpatuman sa four-day work week sugod kagahapon, Marso 9, 2026.
“Adopting a four-day work week or compressed work arrangement, coupled with responsible energy management practices, may help reduce government operating costs, improve employee productivity, and promote environmentally sustainable governance,” saysay sa mando ni Baricuatro sa Lunes, Marso 9, 2026.
Hinuon giklaro niini nga bisan pa og mopatuman sa flexible work arrangements, magpabilin nga fully operational ang mga frontline services nga naglakip sa health, public safety, disaster response, ug uban pang mga critical nga functions sa probinsiya.
Subay sa giluwatan nga Executive Order No. 16, gihimug-atan niini ang mga pamaagi sa pagdaginot sa enerhiya.
Sama na lang sa pag-maintain sa air-condition thermostat sa 24 degree Celsius ug pagpawong niini sulod sa duha ka oras o kun dili kinahanglang gamiton sulod sa opisina.
Aron maminusan ang gastohanan sa kuryente ug krudo, gimando sab ang pagpahigayon og virtual meetings, conferences ug consultations, samtang i-limit sab ang mga non-essential travels.
Giawhag sab ni Baricuatro ang mga lokal nga kagamhanan sa probinsiya nga mosubay sa maong lagda basta makompleto sab ang 40 ka oras nga work requirement kada semana ubos sa lagda sa Civil Service Commission (CSC).
Aduna nay pipila ka mga lokalidad nga nisanong sa panawagan ni Baricuatro. Kini naglakip sa lungsod sa Bantayan ug Sta. Fe sa Bantayan Island, Compostela, ug Santander.
Ang Bantayan, Sta. Fe, ug Compostela magsugod sa ilang trabaho gikan sa alas 7 sa buntag hangtod sa alas 6 sa gabii gikan sa Lunes hangtod Huwebes, samtang ang Santander magsugod sa alas 8 sa buntag hangtud alas 8 sa gabii.
Wala hinuoy labot sa 4-day work week ang mga opisina nga maghatag og serbisyo sa panglawas, public safety, ug disaster response.
Gilauman nga mapaubsan sa mga lokalidad og 10 ngadto sa 20 porsiyento ang electricity consumption sa government facilities pinaagi sa pagpatuman sa conservation measures. / ANV