4 ka bagyo nga nagsunodsunod mikusokuso sa Northern Luzon

Wala pa makabangon human sa tulo ka sunodsunod nga mga bagyo sa miaging tulo ka semana, apan laing bagyo na usab ang mikusokuso sa rehiyon sa agrikultura sa amihanan-sidlakang Pilipinas sa Lunes, Nobiyembre 11, 2024.

Ang bagyong Nika (Toraji) mihapak sa amihanan-sidlakang lalawigan sa Aurora ug gibanabana nga mohuros sa bukirong rehiyon sa Luzon diin si Presidente Ferdinand Marcos Jr. misusi sa kadaot gikan sa miaging bagyo sa miaging adlaw ug nangulo sa pag-apudapod sa food packs sa mga residente sa Cagayan ug Ilocos provinces.

Wala moadto si Marcos sa forum sa Asia-Pacific Cooperation karong semanaha sa Peru aron bantayan ang mga paningkamot sa pagbawi gikan sa sunodsunod nga mga bagyo.

'NIKA' MI-LANDFALL

Human sa pag-landfall sa Aurora niadtong Lunes sa buntag, Nobiyembre 11, nga adunay kusog nga hangin nga moabot ngadto sa 130 kilometros (81 milya) kada oras ug paghuros nga moabot ngadto sa 180 kph (112 mph), ang bagyo gipaabot nga moirog sa amihanan-kasadpan sa tibuok Luzon apan mohuyang samtang motabok kini sa kabukiran ug dayon lapos ngadto sa South China Sea.

Si Interior Secretary Jonvic Remulla niadtong Dominggo, Nobiyembre 10, nimando sa pinugos nga pagbakwit sa mga tawo sa 2,500 ka mga barangay nga gipaabot nga latiguhon ni Nika, nagpasidaan nga ang nabasa sa ulan nga kabukiran sa Luzon, mga walog ug mga kapatagan mas daling maapektuhan sa mga pagbaha ug pagdahili sa yuta.

Sa kusog nga pag-abot sa bagyo, gamay ra ang oras aron mabalhin ang daghang tawo sa luwas nga dapit, ingon niya.

“We understand if some would want to stay, but we have to get them out,” matod ni Remulla.

Giingon sa militar nga ang mga pwersa sa pagtubag sa katalagman niini gipakatap duol sa mga lugar nga adunay peligro ug nagbarog alang sa bag-ong contingencies. Gidugang niini nga gisuspenso niini ang combat drills sa amihanan tungod sa panahon.

“Our commitment remains steadfast in safeguarding and assisting our countrymen especially in times of disaster,” sumala sa spokeperson sa Armed Forces of the Philippines nga si Colonel Francel Margareth Padilla said.

Gipasirad-an ang mga eskuylahan, gisuspinde ang inter-island ferry services ug domestic flights sa mga probinsiya o duol sa agianan sa bagyo ang ika-14 nga kasamok sa panahon nga miigo sa kapupud-an sa Pilipinas karong tuiga.

Ang mga forecasters niingon nga ilang gimonitor ang laing bagyo sa Pasipiko nga mahimong makaapekto sa nasod kung kini molig-on.

Ang katapusang duha ka bagyo ug usa ka tropikal nga bagyo maoy hinungdan sa kapin sa 160 ka nangamatay, nakadaot sa liboan ka mga balay, mga umahan ug nakaapekto sa kapin sa siyam ka milyon nga mga tawo, lakip na sa gatusan ka libo nga namakwit ngadto sa mga emergency shelter human sa paglabay sa usa ngadto sa duha ka bulan nga pag-ulan sa 24 oras lang sa pipila ka siyudad ug lungsod. / AP