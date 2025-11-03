4 ka barangay sa Lapu-Lapu, drug-cleared na

Human sa pag-evaluate sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing (ROCBDC), upat ka barangay sa Lapu-Lapu City ang gideklarar na nga drug-cleared sa Philippine Drug Enforcement Agency in Central Visayas (PDEA) 7.
Ang deliberasyon niadtong Oktubre 30, 2025, gipangulohan sa direktor sa PDEA 7 ug chairman sa ROCBDC nga si Joel Plaza kinsa nipahibalo sa mga aplikasyon human ang mga barangay nakatuman sa tanang standards sa Dangerous Drugs Board (DDB) ug PDEA.
Ang mga barangay nga gideklarar na nga drug-cleared mao ang Agus, Pajo, Pajac, ug Babag nga pulos nahimutang sa mainland sa Lapu-Lapu.
Si Garry Lao, officer-in-charge sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention (Cosap), nitug-an pinaagi sa phone interview niadtong Lunes, Nobiyembre 3, nga ang implikasyon niini alang sa mga residente mao ang pagtaas sa pagsalig ug pagbati sa seguridad sa lokal nga kalinaw ug kahusay.
Matod ni Lao, magpadayon ang mga opisyal sa pag-monitor bisan human madeklarar nga drug-cleared ang usa ka barangay.
Gitataw niya nga ang proseso dili matapos sa deklarasyon tungod kay ang retention assessments maoy motino kon ang barangay kinahanglan ba magpabilin sa drug-cleared list.
Matod sa PDEA 7, ang usa ka drug-cleared nga barangay mao kadtong nagpakita nga walay suplay sa druga, user, ug pusher, samtang nagpadayon sa mga aktibong anti-drug councils, community rehabilitation programs, ug nagpadayon nga preventive education efforts.
Matod ni Lao nga ang mga kapitan sa barangay nga niapil sa assessment nipresentar sa ilang mga nakab-ot ug detalyado nga mga aksiyon nga gihimo aron mapadayon ang anti-illegal drug efforts.
Naduso sa mga barangay ang tanang gikinahanglan nga mga parameters ug gihimo ang validation questions isip kabahin sa proseso. / DPC