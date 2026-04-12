4 ka batan-on nga nangulata sa Talisay, gidakop

Upat ka batan-on ang gipangsikop sa kapulisan sa dakbayan sa Talisay human gitumbok nga mitabang sa pagkulata sa 16 anyos nga lalaki sa walay igong hinungdan alas 3:30 sa kaadlawon, Sabado, Abril 11, 2026 sa Plaza Ne George sa Barangay Poblacion.
Ang biktima nga giila sa alyas nga Harry, 16, taga Purok Lubi, Barangay Lawaan 3, Talisay City, giubanan sa iyang maguwang sa Talisay City Police Station aron magpa blotter.
Gisaysay sa biktima nga kalit lang siya nga gitabangan sa pagkulata sa upat ka lalaki, duha kanila nagpangedaron og 16 samtang ang duha nag-edad og 18.
Pagka-alas 9:30 sa gabii sa susamang adlaw, usa sa mga suspetsado nga si alyas Sid, 16, taga San Pio Village, Barangay Dumlog ang nitahan sa iyang kaugalingon sa police station human mikatap ang video sa social media ug nakita ang iyang panagway.
Gitug-an ni Sid kinsa pa ang iyang tulo ka kauban nga maoy hinungdan nga gilusad sa kapulisan ang manhunt operation nga miresulta sa pagkasikop sa tulo nga silang alyas Mark, 18, alyas Clint, 18, ug alyas Kurt, 16, pulos taga Purok Atis, Litmon, Barangay Poblacion.
Didto sila nadakpan sa Barangay Inayagan sa siyudad sa Naga alas 10:20 sa gabii ug gidala sa Talisay City Police Station alang sa dugang imbestigasyon.
Giandam na ang kasong Attempted Homicide batok sa maong mga batan-on human nga pursigido nga mokiha ang biktima. / AYB