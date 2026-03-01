4 ka duwa sa FIBA Qualifiers sa Middle East giuswag

Tungod sa nahitabong tensiyon sa Middle East giuswag sa FIBA ang upat ka mga duwa sa 2027 World Cup Asian Qualifiers nga ipahigayon unta didto sa Qatar ug Lebanon.
Ang mga gipuspon nga duwa mao sa Iraq batok Jordan, Iran batok Syria, Lebanon kontra India ug ang Qatar batok Saudi Arabia nga naa sa Group C ug Group D bracket.
Ang Qatar-Saudi Arabia game duwaon unta sa Lusail Multipurpose Hall sa Doha, samtang ang laing tulo ka matchups ngadto sa Zouk Mikael Nouhad Nawfal Sports Complex sa Lebanon. Sa statement nga gipagawas sa FIBA ang maong mga duwa uswagon ngadto sa Hunyo nga atol pud sa third window sa qualifier.
“The updated schedule will be communicated at a later stage,” matod pa sa statement.
Ang Jordan mao ang leader sa Group C bitbit ang limpyo nga 3-0 (win-loss) ang ilang ikaduwa nga Iraq wa pa makatilaw og daog sulod sa tulo ka duwa, samtang ang Iran (2-1) anaa sa kaduhang pwesto nga gisundasn sa Syria (1-2).
Sa Group D, adunay three-way tie ang Lebanon, Saudi Arabia ug Qatar nga parehas nagkupot og 2-1 nga baraha, samtang ang India way daog sat ulo ka duwa. / RSC