4 ka graduates sa CDU ming-top sa board exam

Upat ka mga gradwado sa Cebu Doctors University (CDU) ang nakasulod sa top 10 sa Nobiyembre 2023 Speech-Language Pathologist Licensure Examination.

Nag-una usab ang CDU sa listahan sa mga top performing schools, nga adunay 100 porsyento nga passing rate, gisundan sa University of Santo Tomas ug University of the Philippines-Manila.

Ang topnotchers gikan sa CDU mao sila si Mikaela Besset Fabros Deslate, kinsa nahimutang sa ikalima nga adunay 92.50 nga rating; Ed Batarra Capuras Jr. nga nakakuha og 92 porsiyento, nahimutang sa ikapito; ug Rebekah Louisse Formentera Arquisola ug Kristel Andrei Urot Galeos, kinsa parehong nahimutang sa ikawalo nga adunay 91.75 porsyento.

Ang Professional Regulation Commission niingon nga 543 sa 545 ka examinees ang na­kapasar sa Speech-Language Pathologists Licensure Examina­tion nga gihatag sa Board of Speech-­Language Pathology sa National Capital Region, Cebu ug Davao niadtong Nobiyembre 2023.

Gipahibalo niini nga ang rehistrasyon alang sa pag-isyu sa Professional Identification Card (ID) ug Certificate of Registration himuon online sa Enero 15-19 ug Enero 22-26, 2024.