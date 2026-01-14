4 ka kasong murder gisang-at batok sa polis namusil sa bar

Gipasakaan na og mga kasong kriminal ang polis nga namusil-patay sa usa ka babaye sulod sa bar ug nipatay usab sa iyang tulo ka kaubang polis, lakip ang iyang hepe, sa Lungsod sa Sibulan niadtong Biyernes sa gabii, Enero 9, 2026.
Giila ni Police Captain Stephen Jaynard Polinar, information officer sa Negros Oriental Police Provincial Office (NOPPO), ang suspek nga si Police Staff Sergeant Bonifacio Saycon.
Si Saycon nag-atubang og kasong murder sa pagpusil-patay kang Sheila Mae Denauanao sulod sa usa ka bar ug tulo ka counts nga Qualified Direct Assault with Murder sa pagpatay sa iyang tulo ka kaubang polis samtang sulod sa sakyanan.
Ang mga nakalas giila nga silang Police Captain Jose Edrohil C. Cimafranca , hepe sa Sibulan MPS , Police Senior Master Sergeant Tristan Joseph Chua, ug Police Patrolman Albert Temblor
Sumala sa report sa Scene of the Crime Operation (Soco), silang Capt. Cimafranca ug Pat. Temblor nakaangkon og tagduha ka samad pinusilan, samtang si PSMS Chua nakaangkon og usa ka samad.
Ang tanang igo giingong “fatal” o daling nakapatay sa mga biktima.
Hangtod karon, wala pa mohatag og opisyal nga pamahayag si Saycon ug wala pa usab matino kon unsa gyud ang motibo niini sa pagpusil sa makatulo ka higayon kang Denauanao kinsa napaubos na sa autopsy ug nahatod na ang patay nga lawas ngadto sa Mindanao.
Samtang ang duha ka laing polis nga kauban ni Saycon sa pag-inom apan wala malambigit sa pagpamusil, kasamtangang gipaubos sa camp restriction sa buhatan sa Criminal Investigation and Detection Group (CIDG).
Sila nag-atubang og imbestigasyon alang sa kasong administratiba.
Matod ni Polinar, dako ang matabang sa testimonya niining duha ka polis sanglit sila ang nakasaksi sa sinugdanan sa hitabo sulod sa bar.
Giklaro ni Polinar nga ang PNP nihatag na og financial assistance para sa pagpalubong sa mga namatay nga polis.
Apan bahin sa uban pa nga mga benepisyo, magdepende pa kini sa mamahimong desisyon gikan sa Camp Crame.
Tungod sa maong trahedya, subling gipahinumdoman ang tanang mga polis sa probinsiya sa hugot nga gidili nga pagsulod sa mga balay-kahilayan ug pag-apil sa bisan unsang ilegal nga kalihukan.
Gimanduan usab ang mga hepe sa matag police station nga kanunay nga makig-istorya sa ilang mga personnel aron maseguro nga mapatuman ang ethical standards sa PNP. / AYB