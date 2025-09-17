4 ka kawani sa Lapu-Lapu City Hall ‘positibo’ sa drugs
UPAT ka empleyado sa Kagamhanan sa Lapu-Lapu City ang nagpositibo sa paggamit og ilegal nga droga, human sa duha ka random drug tests nga gipahigayon sa buwan sa Septiyembre.
Gikompirmar ni Garry Lao, Executive Director sa Office for Substance Abuse Prevention (COSAP), nga sa upat ka empleyado, usa niini regular nga kawani sa City Treasurer’s Office (CTO), samtang ang tulo nagtrabaho sa City District Hospital.
Gibutyag ni Lao nga ang regular nga empleyado sa CTO nga nagpositibo nalakip sa 85 ka mga kawani nga gi-screening niadtong Septiyembre 5, 2025.
Samtang ang tulo ka mga staff sa ospital kabahin sa unang batch sa 156 ka indibidwal nga gipailawom sa test niadtong Septiyembre 16, atol sa usa ka general assembly sa City District Hospital.
Matod ni Lao, regular ang status sa empleyado sa CTO, samtang gisuta pa ang status sa trabaho sa tulo. Silang upat mga lalaki ug ipailawom sa confirmatory testing.
May ipahigayon nga closed-door meeting karong buwana uban sa mga hingtungdan nga empleyado aron ipahibalo ang mga aksyon nga himuon.
Si City Administrator Danilo Almendras nagkanayon nga ang regular nga empleyado sa CTO ipailawom sa confirmatory testing ug gilauman ang resulta sulod sa tulo ngadto sa upat ka semana.
Iyang gipasabot nga ang mga regular nga empleyado moagi og due process, di sama sa mga job order personnel.
Gidugang ni Almendras nga basi sa desisyon sa Korte Suprema, kung positibo ang resulta, ang regular nga empleyado hatagan og opsyon nga moagi sa community-based rehabilitation uban ang suspension sa trabaho.. / DPC