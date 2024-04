4 ka kawani way sweldo sukad sa Hulyo 2023

Upat ka regular nga mga empleyado sa Cebu City Hall, nga wala makadawat sa ilang binuwan nga suweldo sukad niadtong Hulyo 2023, niawhag sa City Government sa pagpagawas sa ilang suweldo.

Sila si Filomena Atuel, Maria Almicar Dionzon, Sybil Ann Ybañez ug Chito Dela Cerna, kanhi tax mappers sa City Assessors’ Office, sa usa ka press conference niadtong Martes, Abril 16, 2024, nagkanayon nga ang isyo nagsugod niadtong Hunyo 2023 dihang sila “invalidly” gi-reassign sa lainlaing mga buhatan.

Nipadayag sila og kalibog kon nganong wala pa ma-release ang suhol nga angay kanila bisan pa sa resolusyon gikan sa Sangguniang Panlungsod.

Matod ni Ybañez nga nagkupot siya og salary grade 18 nga posisyon.

TIMELINE

Niadtong Hunyo 1, 2023, sila si Atuel, Diongzon ug Ybañez nakadawat og reassignment order gikan sa buhatan sa mayor.

Si Atuel gihangyo nga mo-report sa Cebu City Anti-Mendicancy Office; Diongzon sa South Road Properties ug Ybañez sa Cebu City Operation Second Chance Center. Si Dela Cerna, sa laing bahin, gi-reassign sa Cebu City Environment and Natural Resources Office.

Bisan pa, tungod sa mga kabalaka sa panahon nga pagbalhin sa ilang mga katungdanan, lakip ang mga buluhaton ug responsibilidad nga wala’y kalabutan sa ilang kahanas, sila si Atuel, Diongzon ug Ybañez ning-apelar sa Civil Service Commission (CSC) 7 kaniadtong Hunyo 16, 2023, aron i-review ang ilang mga reassignment order.

Gisumite ni Dela Cerna ang iyang apela kaniadtong Hunyo 19, 2023.

Ang upat ka tax mappers mi-report balik sa City Assessor’s Office niadtong Hunyo 19-20, 2023.

Apan sila si Atuel, Diongzon ug Ybañez niingon nga sa ilang pagbalik sa trabaho, napugos sila sa pagsawo og usa ka lamesa ug wala na sila hatagi og piho nga buluhaton.

Niadtong Hulyo 2023, nadiskubrehan sa upat nga gitangtang ang ilang mga ngalan sa payroll ug wala kuno giaprobahan ni City Assessor Maria Theresa Rosell ang ilang request for leave of absence.

Wala pa makuha sa SunStar Cebu ang habig ni Rosell sa pagsuwat niini.

Ang upat ka tax mappers nangayo og tabang kalabot sa wala mabayri nga suweldo gikan sa CSC 7, Department of the Interior and Local Government, Bureau of Local Government Finance ug Anti-Red Tape Authority.

Sila si Atuel, Diongzon, Ybañez ug Dela Cerna nakadawat og paborableng desisyon gikan sa CSC 7 niadtong Oktubre 12 ug Oktubre 17.

Sa iyang 12 ka pahina nga desisyon, si CSC 7 Director Carlos Evangelista nideklarar nga “invalid” ang ilang reassignment.

“Abi namo nga didto na mo-end ang among agony ba kay mao man tong desisyon, pero dili pa diay,” matod ni Ybañez.

Niadtong Nobiyembre 3, 2023, si Ybañez niingon nga ang buhatan sa mayor, pinaagi sa City Legal Office (CLO), niduso og motion for reconsideration atubangan sa CSC 7, nga gisalikway.

Ang CLO dayon nisang-at og petisyon alang sa pag-review sa desisyon sa CSC 7 atubangan sa CSC central office niadtong Enero 8, 2024. / EHP