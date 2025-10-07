4 ka Koreano ‘gitulis’ sa nagpailang pulis

Upat ka mga Koreano ang nireklamo sa Talamban Police Station human sila sudla sa pito ka mga wala mailhing lalaki nga nagpailang polis sa ilang gipuy-an sa Doña Rita Village, Barangay Talamban, Dakbayan sa Sugbo alas 10:15 sa gabii, Dominggo, Oktubre 5, 2025.
Ang mga biktima mao sila si Seo Heum In, 41, Oh Jong Min, 31, Yoon Seung Yong, 44, ug Park Sung Min, 42, nga pulos lumad nga taga Kwang Ju, City South, Korea.
Matod sa mga biktima atol sa interview sa imbestigador nga dako ang ilang kalisang sa dihang nikalit pag-abot ang pito ka mga lalaki nga armado og mga pistola nga nagpaila nga mga polis.
Nagdala ang mga suspek og warrant of arrest ug pugos nga nisulod sa ilang giabangan nga balay ug gipangkuha ang ilang ID, mga yawe sa sakyanan, ug gipangkuhaan sila og hulagway pinaagi sa cellphone.
Nipasangil ang maong mga Koreano nga gikuha ang ilang mga personal nga butang sama sa cellphone ug kuwarta nga moabot sa kapin P400,000.
Sa dihang padulong na nga manglakaw ang mga suspek gidala ang CCTV camera nga gimontar sa sulod sa ilang giabangan nga balay.
Si Police Captain Charisma Gonzales, ang information officer sa Cebu City Police Office, nibutyag nga nagpadayon karon ang gihimong imbestigasyon.
Niabag sab sa imbestigasyon ang Intelligence Unit sa CCPO ug ang City Investigation and Detection Unit aron pag-ila sa mga suspek.
Nihimo na sa pag backtrack ang mga imbestigador sa mga CCTV camera sa gawas sa village aron makakuha og lead kon kinsa kining maong mga tawhana.
“Nagpadala na og formal communication ang hepe sa Talamban Police sa mga areas nga naay CCTV para maka-extract ta and para makakuha gyud ta og identification. It so easy man gud to pose as polis daghan man gyud magpapolis-polis karong panahona,” matod ni Gonzales.
Wala sab wad-a ang posibilidad nga mga kaila ra sa mga biktima ang pito ka mga suspek.
Ang upat ka mga Korean Nationals giingong mga financier sa Casino diin ang ilang customer mao ang ila ra sab nga mga kaubang Korean Nationals.
Susihon sab sa kapulisan kon lehitimo ang nahitabong pagpanulis sa maong Koreano o dili ba usa ka kaso nga ‘tulis me’ ang maong hitabo ingon man ang pagsubay kon adunay mga nakasaksi.
/ AYB