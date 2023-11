4 ka LGUs gipasidunggan sa drug rehab programs

Upat ka mga lokalidad sa lalawigan sa Sugbo nipasigarbo human makadawat og pasidungog gikan sa Community-Based Drug Rehabilitation Program Special (CBDRP), nga naglakip sa mga dakbayan sa Bogo ug Danao ug mga lungsod sa Consolacion ug Daanbantayan.

Ang maong local government units (LGUs) gipasidunggan sa maayong pag­patuman sa mga community-based drug rehabilitation program.

Matag LGU gipaubos sa estriktong pagsusi aron pagsiguro nga way hunong ang pagpatuman sa mga programa sa pakigbatok sa ilegal nga drugas.

Subay niini, ang lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Danao nagpasalamat sa mga konstituente ingon man sa kooperasyon sa matag ahensya aron mapahimutang ang mga programa niini.

“After a series of rigorous assessments, our city’s relentless commitment to combat drug abuse, complemented by our proactive and community-driven approach in rehabilitating and reintegrating affected Danawanons back to our society have garnered a national commendation,” matod sa pamahayag sa Danao City LGU.

Samtang ang Bogo nga bag-o lang usab nibukas sa laing Balay Silangan alang sa drug reformation program sa Siyudad mapasalamaton usab nga midawat sa pasidungog.

Ang rehabilitation center sa Siyudad gidesinyo alang sa mga misurender nga personalidad nga kanhi tiggamitan og ilegal nga drugas.