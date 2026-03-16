4 ka mammogram machines gipanghatag sa mga hospital

Aron mahingusgan ang lakang pagpakigbatok sa breast cancer, upat ka mga mammogram machine ang giapud-apod sa mga hospital sa probinsya sa Sugbo.
Gipahibawo sa kagamhanan sa Probinsya sa Sugbo nga lakip sa mga hospital nga makadawat sa maong ekipo ang dakbayan sa Danao, Carcar ug Bogo.
Matod ni Dr. Nikki Catalan, health consultant sa Kapitolyo nga ugaling operational na, dili na kinahanglan nga mobiyahe ang mga pasyente sa probinsya paingon sa dakbayan sa Sugbo.
Ang mammogram usa kini ka espesyal nga ekipo nga maka-detect og sayo sa mga babaye nga dunay gihambin nga breast cancer.
Sanglit maka-detect kini og abnormalities sa breast tissue bisan og wala pa’y bugon nga makita. / ANV