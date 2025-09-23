4 ka managsuon gilumpong og dakop, nangulata

Upat ka managsuon ang napriso human giingong gitabangan og kulata ang ilang silingan sa Barangay Sagay, Dakbayan sa Toledo nga niresulta sa pagkaangol sa biktima.
Ang biktima nailhan nga si Jose Boyet Villahermosa Lendo Sr., 44, kinsa naangol sa iyang wala nga kilay ug nakaangkon og daghang bun-og sa lainlaing parte sa iyang kalawasan.
Gidala siya sa tambalanan sa dakbayan human sa insidente nga nahitabo niadtong Setyembre 21, 2025, alas 11:00 sa buntag.
Daling nadakpan ang upat ka managsuong suspek nga sila si Lolie Villahermosa Aguanta, 27, taga Brgy. Palao, San Fernando, Norlito Villahermosa Aguanta, 33, taga Brgy. Cantood, Balamban, Jemark Villahermosa Aguanta, 24, taga Brgy. Sagay, Toledo City ug Allan Villahermosa Aguanta, 38, taga Sityo Cantigay, Brgy. Bulongan, Toledo City.
Sa imbestigasyon sa Toledo Police Station, nasuta nga ang hinungdan sa pag-atake mao ang panagbangi sa yuta.
Dugay na nga nagkasungi ang duha ka pamilya kabahin sa yuta nga niresulta sa ilang init nga panagbingkil.
Sa dihang nagkasugat ang biktima ug ang mga suspek sa maong lugar, ang managsuon nagtabang sa pagkulata kaniya.
Ang upat ka managsuon gitanggong sa Toledo Police Station samtang giandam ang kasong Physical Injury batok kanila. / GPL