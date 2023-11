4 ka market officials, negusyante gikiha

Usa ka kriminal nga reklamo nga unjust vexation gipasaka ngadto sa Office of the City Prosecutor batok sa upat ka mga opisyal sa Cebu City Public Market Administration ug usa ka negusyante og isda.

Sa judicial affidavit nga gipamatud-an ni manlalaban Kirst Deon Mojica niadtong Nobiyembre 16, 2023, si Byron Garcia, lisensiyado nga impor­ter sa isda, niingon nga ang iyang aksyon sa pagpasaka og kaso batok kang Public Market Officer-in-charge Robert Barquilla ug uban pa tungod sa pagdili sa opisyal pagbaligya sa iyang mga produkto sa Pasil Public Market.

Ang ubang mga respondent naglakip nila ni Pasil Fish Market collector Ronald Badajos, Administration Aide Eugene Mercado, Market Legal and Investigation officer Raphael Magallon, ug Evie Maranga “self-proclaimed” president sa Pasil Fish Brokers.

Si Garcia niingon, sa iyang affidavit nga naa niya ang tanang mga kwalipikasyon ug rekisitos sa pagbaligya sa mga produkto sa isda sa Pasil Fish Market, ug mas kuwalipikado kay sa uban, niingon nga gipili siya ug lunlon nga gidid-an sa paghimo og lehitimong negosyo sa merkado.

Siya miingon nga ang iyang reklamo naaghat usab tungod sa “annoying, improper, and disturbing manner” sa pagdili.

Pinaagi sa pag-ingon nga “annoying, improper, and disturbing,” matod niya, si Barquilla wala maghimo og pormal nga pagdili, bisan na lang unta sa pagpahibalo kaniya, nga nakapatumaw sa iyang “kalibog, kaguol, ug alkanse nga pinansyal.”

Nidugang siya nga bisan sila Badajos, Mercado, Magallon, ug Maranga wa motubag sa iyang mga panawagan alang sa basehanan sa sukaranan sa pagdili kaniya.

“When the “Bagsakan sa SRP” was closed, it was abruptly closed, I was not even given a notice by respondent Robert Barquilla for the closure or an invitation to bid for a market space by respondent Eugene Mercado at the new location for which I believe I am allowed to considering the fact that I am one of those affected or displaced by the transfer,” saysay ni Garcia.

Dugang niya nga sa wala pa mobalhin gikan sa Bagsakan paingon sa Pasil Fish Market, gimanduan ni Barquilla si Maranga nga dili siya tugotan nga maapil sa listahan sa mga ha­tagan og luna sa merkado sa bag-ong lokasyon.

Matod niya, ang maong buhat nakaapektar sa iyang panginabuhian hinungdan nga mius-os ang iyang kita og ubos sa 70 porsiyento sa kasagaran niyang kinitaan.

Sa text message niadtong Biyernes, Nob. 17, 2023, si Barquilla wala mokomentaryo sa pagkakaron kalabot sa maong butang.

Apan sa dihang gipangutana kon unsa nga proseso ang gikinahanglan alang sa usa ka tawo nga kuwalipikado nga makabaligya sa Pasil Fish Market, si Barquilla niingon nga ang kwalipikasyon moagi sa proseso sa bidding, apan wala na siya magdetalye.

Niadtong Septembre, si Garcia nisang-at usab og pormal nga reklamo sa Department of Enviornment and Natural Resources ug sa Department of Health kay nitaas ang risgo sa panglawas ug palibot sa pasilidad.

Kaniadtong 2020, ang “Bagsakan sa SRP” natukod aron ipatuman ang mga protocol sa social distancing sa panahon sa kataas sa pandemiya sa Covid-19.