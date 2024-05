4 ka menor nangawat, ‘na-rescue’ sa kapulisan

Usa ka barangay tanod nga nag-roving sa maong dapit mga alas 3 sa kaadlawon sa Martes positibong niila sa mga suspek nga pulos mga lumolupyo ug mga tinun-an nga sila si Kevin, 16; Jisler, 15; Argie, 15; ug Edward, 17 (pulos dili tinuod nga ngan).

Ang tanod nikompirmar nga nakakita sa mga menor de edad sulod sa school grounds.

Dihang iyang gisusi ang dapit, iyang nakaplagan nga giguba na ang kahoy nga braces sa comfort room tupad sa principal’s office, diin gituohang ning-agi ang mga suspek.

Gituohan nga ang mga suspek nakasulod sa lawak diin gitagoan ang mga digital gadgets ug school canteen, diin nahimutang ang groceries, human maguba ang mga braces nga kahoy sa comfort room.

Ang kapulisan sa Dalaguete ubos sa bag-ong station commander nga si Major Kenneth Paul Alborta nitugyan sa mga menor ngadto sa Department of Social Welfare and Development (DSWD).

Narekober sa kapulisan ang 15 ka mga computer tablet, siyam niini ang gitagoan sa kasagbutan duol sa tunghaan, ingon man usa ka laptop.

Ang termino nga rescue gigamit sa mga otoridad sa ilang pagsikop sa mga menor de edad pinasikad sa Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, diin nakalatid ang buhaton sa mga children in conflict with the law (CICL).

Ubos sa mao nga balaud, ang mga menor nga nagpangedaron og 15-17 anyos mahimo nga mapasakaan og kaso human madeterminar nga sa ilang paghimo sa krimen sila dunay kahiamgo. / DVG