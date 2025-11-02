4 ka mga lugar gibutang sa storm signal sa pagsulod ni Tino sa PAR

Labing menos upat ka mga lugar sa nasod ang gibutang na ubos sa storm warning signal human ang Tropical Cyclone Kalmaegi nisulod sa Philippine Area of Responsibility (PAR) ug ginganlan kini og “Tino.”
Ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) niingon nga si Tino posibleng mo-landfall sa Eastern Samar o Dinagat Islands sa karong Lunes sa gabii, Nobyembre 3, o sa sayong Martes sa buntag, Nobyembre 4.
Sa alas 10 sa buntag ning Dominggo, Nobyembre 2, ang sentro ni Tino nakit-an sa 955 ka kilometro silangan sa Eastern Visayas, nga adunay maximum sustained winds nga 85 kilometros matag oras (km/h), paghuros nga moabot og 105 km/h, ug central pressure nga 994 hPa. Naglihok kini pa-kasadpan sa 30 km/h.
Ang Tropical Cyclone Wind Signal (TCWS) Number 1 gipahimutang sa Eastern Samar, Dinagat Islands, Siargao Island, ug Bucas Grande Islands.
Ang Pagasa nag-ingon nga ang kinatas-ang TCWS nga posibleng ipataas sa tibuok pag-agi ni Tino mao ang TCWS 4.
Ang weather bureau nagpasidaan nga ang pagdagsang sa Northeast Monsoon (Amihan) nga dungan sa pag-agi ni Tino nagdala usab og kusog ngadto sa gale-force nga paghuros sa hangin ning Dominggo, Nobyembre 2, sa Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte, amihanang ug sidlakang bahin sa Cagayan, sidlakang bahin sa Isabela, Aurora, Quezon, Lubang Islands, Marinduque, Calaguas Islands, ug Caluya Islands.
Aduna usab potential risk sa coastal flooding tungod sa storm surge nga naglambigit ni Tino sa ubos nga dapit ug coastal localities sa Visayas ug pipila ka bahin sa southern Luzon ug Mindanao, matod sa Pagasa.
Dugang pa niini nga ang gale warning posibleng ipataas sa sidlakang dagat sa Eastern Visayas ug Caraga Region karong Lunes sa buntag, tungod sa gipaabot nga kusog kaayo nga pagbalod sa dagat.
Ang ahensya nitambag sa mga mananagat sa gagmay nga mga sakyanan, lakip ang tanang matang sa motorbancas, nga dili molayag ilalom niining mga kahimtanga, hilabi na kon walay kasinatian sa pagpalawig o kulang sa ekipo ang barko. / LRM