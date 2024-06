4 ka mga polis gikombikto pagpatay sa papa, anak

Upat ka mga polis napamatud-ang sad-an sa kasong homicide kalabot sa pagpatay sa amahan ug anak niini atol sa anti-illegal drug operations sa Caloocan City niadtong 2016.

Ang Caloocan Regional Trial Court Branch 121 nipakanaug sa ilang desisyon niadtong Martes, Hunyo 18, 2024, nga nagsentensiya kang Police Master Sergeant Virgilio Cervantes ug Corporal Arnel de Guzman, Johnston Alacre ug Artemio Saguros Jr. og unom ka tuig hangtod sa 10 ka tuig nga pagkabilanggo.

Gimandoan usab sila nga bayran og P400,000 matag usa isip danyos ang pamilya sa mga biktima nga sila si Luis Bonifacio ug sa iyang 19-anyos nga anak nga si Gabriel.

Sa kamandoan niini, ang korte niingon nga dili kombinsido sa depensa sa akusado nga ang mga biktima nipusil kanila hinungdan nga nibawos sila og pamusil.

“It is highly improbable that these victims sustained multiple injuries in the different parts of their body if the accused fired only one shot each to defend and keep themselves safe from the gunshots coming from the upper part of the house,”mabasa sa hukom.

Matod sa inahan sa pamilya nga si Mary Ann, sa gabii sa Septiyembre 15, 2026, taliwa sa gipakusgang pagpuhag sa illegal drugs ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, gisulod sa mga polis ang ilang balay, nidiretso sa ikaduha nga andana ug gitiunan sila sa mga polis ug gimanduan sa pagkanaug.

Matod niya nga si Luis gimandoan sa pagluhod, samtang ang iyang anak balik-balik nga nagpakiluoy sa ilang kinabuhi sa wala pa sila makadungog og mga buto sa armas.

Namatikdan sa korte ang daghang mga buto sa armas sa mga biktima, ingon man ang uban pang mga bali ug samad nga naghimo sa pangangkon sa mga pulis nga sila nagpabuto lang aron sa pagdepensa sa kaugalingon nga “imposible.”

“The totality of the evidence presented would clearly show that the gunshots made by the accused were not intended to just protect the safety of the police officers,” matod sa korte./ TPM / SunStar Philippines