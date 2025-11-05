4 ka miyembro sa pamilya wa pa igkita

Nagpadayon ang gihimong search and retrieval operation sa mga sakop sa Bureau of Fire Protection (BFP) sa Cebu City ug Dakbayan sa Lapu-Lapu uban sa kapulisan sa natabunan nga panimalay sa Sityo Taguon, Barangay Sapangdaku, Siyudad sa Sugbo.
Upat ka miyembro sa pamilya ang na-missing atol ning pagsulat ug gituohan nga naapil kini nga natabunan sa pagdahili sa yuta tungod sa walay undang nga uwan sukad pa sa pag-igo ni Bagyong Tino.
Ang mga na-missing mao sila si Misael Llevado, 53, Alicia Llevado, 47, Lawrence Llevado, 23, ug Kylle Andrey Llevado, 21.
Nahitabo ang pagdahili sa yuta nga nitabon sa balay sa pamilyang Llevado sa Martes sa hapon, Nobiyembre 4, 2025, samtang nagsige og bunok ang uwan. / AYB