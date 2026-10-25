4 ka PAF pilots namatay atol sa flight training

Upat ka mga piloto sa Philippine Air Force (PAF) ang namatay sa usa ka disgrasya atol sa ilang flight training sa Batangas niadtong Biyernes, Oktubre 23, 2026.
Sa usa ka pahayag niadtong Sabado, Oktubre 24, giingon sa PAF nga ang insidente, nga naglambigit sa duha ka SF-260 aircraft, nahitabo mga alas 3:51 sa hapon sa Fernando Air Base.
Ang duha ka mga eroplano nahagsa sulod sa perimeter sa base.
Gipakita sa video footage nga ang duha ka mga eroplano nagbangga sa kahanginan.
“An investigation is underway to determine the cause of the accident, while all SF-260 aircraft have been temporarily grounded as a precautionary safety measure,” pamahayag sa PAF.
Gipadayag sa PAF ang pahasubo niini sa nagbangutan nga mga pamilya ug nagpasidungog sa serbisyo ug mga sakripisyo sa ningpanaw nga mga piloto.
"May our fallen aviators' courage, dedication, and service be remembered, and may their souls rest in eternal peace," dugang sa PAF. / TPM /SunStar Philippines