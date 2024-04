4 ka Pinay giluwas gikan sa trafficking

Gi-intercept ug gi-rescue sa Bureau of Immigration (BI) ang upat ka mga Pinay nga biktima sa trafficking scheme nga gitumong sa pagpahimulos kanila isip waitress sa China.

Ang mga babaye, kinsang identity gipugngan alang sa ilang kaluwasan, nadakpan sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) Terminal 1 sa Pasay City niadtong Dominggo, Abril 21, 2024.

Nagpakaaron-ingnon nga mga turista, ang mga babaye'ng Pilipino nisulay sa pagsakay sa usa ka flight padulong sa Hong Kong, ang BI niingon sa usa ka pamahayag sa Lunes, Abril 22.

“These women were deceived into agreeing into the scheme to work abroad,” matod ni BI Commissioner Norman Tansingco.

“But in reality, they were being trafficked for exploitation and illegal employment,” dugang niya.

Matod sa BI, ang mga babaye gihaylo sa usa ka Taiwanese nga babaye sa social media platform nga WeChat nga adunay gisaad nga mga trabaho nga dako og kita isip waitress sa China.

Sa imbestigasyon nasayran nga ang mga biktima gisugo nga magpakaaron-ingnon nga mga turista paingon sa Hong Kong, diin makadawat kuno sila og visa alang sa China ug ilegal nga motrabaho.

Ang naluwas nga mga babaye gitugyan ngadto sa inter-agency anti-trafficking council alang sa tabang.

Girekomendar sa BI ang recruiter nga nalambigit sa laraw alang sa blacklisting.

Si Tansingco niingon nga “ang human trafficking usa ka mangilngig nga krimen nga mobiktima sa labing huyang nga mga miyembro sa kati­lingban.” / KAL