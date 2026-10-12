4 ka Pinoy angol sa pag-atake sa Houthi sa Riyadh airport

Upat ka mga Filipino ang lakip sa mga nangaangol atol sa pagpangatake sa King Khalid International Airport sa Riyadh, Saudi Arabia naidtong Sabado, Oktubre 10, 2026.
Sigon pa sa Department of Migrant Workers (DMW) nga tulo sa upat ka mga Pinoy ang anaa sa intensive care unit (ICU) usa sa mga ospital sa Riyadh samtang ang ikaupat ang nakagawas na sa tambalanan.
Nipasalig ang DMW nga padayon sila nag-monitor sa kondisyon sa mga nabiktima ug nitunol sa ilang mga panginahanglan.
Nasayran nga ang maong pagpangatake adunay 12 ang patay ug nakaangol ngadto sa kapin sa 300 ka tawo
Nitambag ang DMW sa mga Pinoy sa Riyadh nga likayan ang mga dapit duol sa military installations, refineries ug uban pang susama nga pasilidad.
Gidili sab ang pagkuha og mga hulagway o video sa pagpangatake ug ang pag-post niini sa social media gumikan kay gidili kini sa Saudi Arabia ug posible nga mag-atubang og bug-at nga silot. /