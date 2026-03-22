4 ka players na-eject sa Thunder-Wizard game

Gilubong sa Oklahoma City Thunder ang Washington Wizards, 132-111, sa National Basketball Association (NBA) game apan niagi pud og kainit ang maong duwa diin upat ka players ang gitawagan og technical fouls niadtong Dominggo, Marso 22, 2026 (PH time) didto sa Washington.
Si Jaylin Williams sa Oklahoma City ug Justin Champagnie sa Washington gitawagan og duha ka technical fouls og gipagawas sa duwa sa uwahing bahin sa first half.
Naapil sa maong physical nga altercation sila Ajay Mitchell ug Cason Wallace ug gitawagan pud ang duha og technical foul ug gipagawas sa duwa.
Ang defending champion Thunder maoy naguna sa Western Confernce bitbit ang impresibo nga 56-15 (win-loss) nga record, samtang ang Wizard nagpabiling kulilat sa East dala ang 16-54 nga baraha. / RSC