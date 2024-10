4 ka 'Pogo-like' hub gipanid-an sa NBI 7

Upat ka mga susamang kalihukan sa Philippine Offshore Gaming Operations (Pogo) ang gisusi sa Natio­nal Bureau of Investigation (NBI) 7 sa Sugbo.

Kini maoy gibutyag ni Atty. Rennan Augustus Oliva, hepe sa NBI Central Visayas.

"We received reports and information of possible POGO activity spread over our region (and) we are verifying it," matod ni Oliva sa Oktubre 25.

Gidugang ni Oliva nga subay sa inisyal nga pakisusi, dunay upat ka mga Pogo-like activi­ties ang gi-monitor sa mga lugar sa dakbayan sa Sugbo ug Probinsya sa Sugbo.

Human nasakpan ang opera­syon sa POGO sulod sa usa ka hotel ug resort sa Barangay Agus sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug sa usa sab ka resort sa lungsod sa Moalboal.

Giangkon ni Oliva nga dili lalim ang pagsusi sa mga samang kalihukan sanglit sagad niini anaa sa tago nga mga lugar sa rehiyon.

"It's not easy to verify because secured ang area so we have to monitor the activities," dugang sa direktor.

Ugaling matumbok sa buhatan nga lehitimo ang impormasyon, gisaad niya nga aksyonan dayon nila kini.

Sa una nang nasayran, sagad sa mga gilubloban sa mga langyaw nga nag-operate sa illegal nga kalihukan anaa sa mga resort o hotel diin sila mag-abang ug magpataod og high-speed internet connection aron kini maka-operate sa scam nga nagbiktima sa mga Intsek sa mainland China. / ANV