4 ka polis, gipasidunggan

Gipasidunggan sa Police Regional Office 7 ang ilang mga personnel nga nagmalampuson sa pagpahigayon og anti-illegal drug operations sa tibuok Central Visayas atol sa traditional Monday flag raising ceremony sa Camp Sergio Osmeña, Sr. sa may dalan Osmeña Boulevard sa Siyudad sa Sugbo niadtong Agusto 3, 2026.
Duha ka police personnel gikan sa regional headquarters ang gitauran og Medalya ng Kadakilaan subay sa malampuson nga pagkasikop sa giila nga high value individual (HVI) atol sa buy-bust sa Lungsod sa Consolacion.
Ang maong operation niresulta sa pagkasakmit sa mga pinakete sa gituohang shabu nga mobalor ang tanan sa P3.4 milyunes.
Susama nga pasidungog ang gihatag sa duha ka police personnel sa Cebu City Police Office sa malampuson sab nga pagkasikop sa laing HVI atol sa buy-bust sa Barangay Basak San Nicolas.
Sa maong anti-illegal drug operation, gibana-banang anaa sa P2.7 milyunes sa gituohang shabu ang nasakmit. / AYB