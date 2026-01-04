4 ka polis naapil sa pagpabuto sa armas atol sa Bag-ong Tuig posible mataktak

Nimando si Philippine National Police (PNP) acting chief Lieutenant General Jose Melencio Nartatez Jr. og usa ka lawom nga imbestigasyon bahin sa pagkalambigit sa upat ka mga polis sa gikatahong mga kaso sa pataka nga pagpabuto sa armas (indiscriminate firing) atol sa kasaulogan sa Bag-ong Tuig.
Sa usa ka pamahayag, nisaad si Nartatez nga panubagon ang mga nalambigit sa bisan unsang aksyon nga makadaot sa kaluwasan sa publiko.
Iyang gipasiugdahan nga ang bisan unsang pagkalambigit sa pataka nga pagpabuto dili madawat ug adunay bug-at nga sangputanan, tungod kay kini nagpakita sa kakuwang sa disiplina ug pag-abuso sa gahom, gawas pa sa paglapas sa balaod.
“My instruction was clear and simple: Do not use any firearm to greet the New Year or in any celebration. I trusted each and every uniformed personnel to maintain discipline and professionalism and focus on our job of maintaining peace and order, the reason why we did not tape the muzzle of our service firearms,” matod ni Nartatez.
“And to these four policemen who violated that instruction, pasensyahan na lang tayo. Once the investigation is done and found you liable, I will make sure that you will be kicked out of the police service,” dugang niya.
Base sa datos sa PNP, ang mga opisyal nga nalambigit mao ang usa ka Police Master Sergeant nga nadestino sa Surigao del Sur, usa ka Police Senior Master Sergeant sa Iloilo, usa ka Patrolman sa Parañaque City, ug usa ka Patrolman sa Cagayan de Oro City.
Gipadayag ni Nartatez nga nimando na siya sa mga Regional Director sa Caraga, Western Visayas, ug NCRPO nga kuhaan og armas ang tulo ka mga polis ug prisuhon kon madakpan na kini.
Dugang ni Nartatez nga adunay gipahigayon nga follow-up operation batok sa bag-ong polis sa Cagayan de Oro City, kinsa nagpabiling gawasnon hangtod karon.
“We are also conducting an investigation to identify those responsible for the other cases of indiscriminate firing. They need to be identified and put behind bars for compromising the safety of the people,” batbat ni Nartatez.
Iya usab nga gipasalig nga personal niyang bantayan ang dagan sa tanang mga kaso sa pataka nga pagpabuto, lakip na ang upat ka mga polis nga dili lang mag-atubang og pagkataktak sa serbisyo, kon dili prisuhon sab sa kasong mga kriminal nga ipasaka batok kanila. / TPM