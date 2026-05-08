4 ka raliyesta sa ASEAN Summit, gipangdakop

Upat ka environmental activists ang gitanggong sa police station sa Dakbayan sa Lapu-Lapu human nipahigayon og malinawong protesta atol sa pag-abli sa ika-48 nga Asean Summit niadtong Biyernes, Mayo 8, 2026.
Ang maong protesta nahitabo sa dapit diin nagtigom ang mga lider sa rehiyon alang sa mga diskusyon bahin sa mga hagit sa politika, ekonomiya, ug kalikupan nga giatubang sa Southeast Asia.
Sa usa ka pamahayag, ang Greenpeace nagkanayon nga ang ilang mga sakop nipahigayon og malinawong protesta aron awhagon ang mga lider sa Asean nga tapuson na ang krisis sa plastik ug basura, papanubagon ang mga korporasyon nga naghugaw-hugaw sa palibot, ug ipalayo ang rehiyon gikan sa pagsalig sa fossil fuel nga maoy nagpasamot sa dautang epekto sa klima.
“Instead of silencing peaceful protest, Asean leaders must listen to the message,” matod sa Greenpeace.
Dugang niini nga ang mga komunidad sa tibuok Southeast Asia nag-antos na sa pagkahugno sa mga landfill, makahilo nga mga sunog, hugaw nga hangin, ug polusyon sa plastik.
Ang organisasyon sa kalikupan nagkanayon nga ang ilang mga sakop opisyal nga gitanggong sa Lapu-Lapu Police Station 2 sa Barangay Mactan.
Sa usa ka public advisory, ang Lapu-Lapu City Police Office (LCPO) nagpahinumdom sa publiko nga hugot nga gidili ang bisan unsang walay pagtugot nga rally, piket, pagbabag sa dalan, o uban pang kalihukan nga makabalda sa operasyon sulod sa mga designated security ug restricted areas atol sa maong internasyonal nga okasyon.
“Any individual or group found violating existing laws, local ordinances, and established security protocols shall be dealt with accordingly under the full extent of the law,” sumala sa LCPO.
“Security is a shared responsibility. We urge everyone to cooperate with law enforcement authorities and respect the established regulations for the success and safety of the Asean Summit 2026,” dugang niini.
Ang SunStar Cebu nisuway sa pagkuha og dugang detalye gikan sa LCPO, apan pakyas kini atol ning pagsuwat.
Nanawagan ang Greenpeace alang sa dinaliang pagpagawas sa mga aktibista ug nidasig sa mga lider sa Asean sa pagsagop sa mas lig-on nga mga lakang aron makunhoran ang produksyon sa plastik, anam-anam nga wagtangon ang mga makasulbad nga single-use plastics, palig-unon ang mga polisiya sa pagpugong sa basura, papanubagon ang mga korporasyon nga naghugaw-hugaw, ug suportahan ang transisyon ngadto sa mga reuse systems.
Ang grupo nagkanayon nga ang “tinuod nga peligro” anaa sa mga sistema nga nagtugot sa mga korporasyon sa pagpadayon sa paghimo ug pag-apudapod sa dagkong volume sa single-use plastics samtang ang mga komunidad mao ang nag-antos sa epekto niini sa panglawas, kalikupan, ug ekonomiya. / DPC