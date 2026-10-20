4 ka sakay sa awto naangol, misungag sa kasugat nga trak

Naangol ang upat ka batan-on gikan namista human nibangga ang ilang gisakya’ng sedan sa trailer truck niadtong alas 3:45 sa kadlawon, Lunes, Oktubre 19, 2026, sa National Highway sa Barangay Magdugo, Dakbayan sa Toledo.
Maayong pagkagusbat sa Suzuki Celerio Hatchback nga nagdala sa plakang GEC 4875 nga gimaneho ni Kianne Cyril Mensoro, 19, taga Purok 1, Barangay Bunga, Dakbayan sa Toledo kinsa wala makapresentar sa OR/CR, ingon man lisensiya.
Lakip sa naangol ang tulo ka mga sakay nga sila si Stephen Vincent Toleron, 20; Ralph Ariel Andrade, 19; ug Carmel Benlot, 22, nga pulos gidala sa ospital.
Gikabangga nila ang usa ka trailer truck flatbed nga gimaneho ni Ceferino Saldivas Bellita, 48.
Sa imbestigayon sa Toledo Police Station, nasuta nga ang trailer truck gikan sa Dakbayan sa Sugbo padulong sa Brgy. Bato, Toledo City nga maghatag sa mga break bulk alang sa power plant sa Thermal Visayas
Incorporated (TVI) sa Barangay Bato, Dakbayan sa Toledo.
Nasayran nga ang mga batan-on gikan sa Barangay Ilihan, Toledo City, paingon nang mopauli sa Brgy. DAS, Toledo City.
Tungod sa kusog nga dagan sa sakyanan, wala mabantayi sa drayber ang trailer truck nga naka-hazard lights pag-abot nila sa kurbadang bahin sa karsada. / GPL