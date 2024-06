4 ka senior mireklamo: May laing mikubra sa ilang ayuda

Di mominos upat ka mga senior citizen gikan sa Barangay Mambaling, Dakbayan sa Sugbo nawad-an sa ilang cash assistance human gi-claim sa wa mailhing tawo ubos sa ilang ngalan, matod ni Konsehal Pastor Alcover Jr.

Ang chairman sa committee on senior citizens, nga si Alcover, sa usa ka phone call interview sa SunStar Cebu sa Hunyo 20, 2024, nibutyag nga upat ka senior citizens niadto sa Office for Senior Citizens Affairs (Osca) sa Abril ning tuiga aron i-report ang ilang wala ma-claim nga cash benefits. .

“Naay upat ka taga Mambaling nga niduol sa office. Niingon sila nga duna na’y lain nikubra. Nangutana mi sa disbursement officer (DO) na pag present, kon ikaw muadto sa DO i-present nimo. Igkita sa DO imong nawong ug ngan narehistro, dawatun. Duna gyu’y fake ID nga nagsuroy,” matod ni Alcover.

Ang upat ka mga reklamante nabayran na sa maong senior citizen payout, matod ni Alcover.

Niadtong Marso, ang Cebu City Government nipagawas og senior citizen cash benefits nga nagkantidad og P3,000 nga naglangkob sa Enero hangtod Marso nga quarterly distribution.

Bisan pa, iyang gipasiugda ang mga hinungdan nga mahimong hinungdan sa anomaliya, lakip na ang mga ID nga gi-duplicate ug gi-laminate, giprenda sa laing tawo, o usa ka inside job nga nahitabo sa mga distributor.

“Kining IDs sa mga senior citizen ordinary ra man gud ni siya. Pwede ra gyud ni siya i-process sa computer, i-duplicate nya laminate mao nana siya. So ang mahitabo ani karon, duna’y uban nga nagkinahanglan og kwarta ilaha iprenda ang ilang ID..\" mu-kobra,” matod ni Alcover.

“Usa pud sa mga modus, kon naay mangamatay, naa guro’y sindikato diha sulod sa opisina. Ila sab to buhatan og ID para makubra gihapon, labi na if wa gihapon ma-report nga patay na. Daghan kaayo og pamaagi ang mga tawo para mangita og kwarta,” dugang niya.

Si Alcover nagkanayon nga ang IDs posible nga nawala ug nagamit sa tawo nga nakita niini.

Hinuon, Si Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia niluwat na og Executive Order No. 7 “establishing latest guidelines on the distribution of the senior citizen’s financial assistance.”

Ang importante, sumala sa executive order, ang “scanned or photocopied IDs shall not be honored and shall immediately be confiscated.”

Ang mga malapason gukdon ug pasakaan og kasong falsification o counterfeiting sa senior citizen IDs.

Ang kamanduan naglatid nga ang disbursing officers kinahanglang mokuha og mga hulagway sa matag senior citizen nga mo-claim sa financial assistance ug mosumiter og soft copy aron mapugngan ang mga impostor.

Ang Osca nangita na karon og mga solusyon aron mahunong ang mga mahimo’ng kawatan sa paggamit sa kasamtangan nga senior citizen card, matod ni Alcover.

Dugang pa niya nga nagplano sila og budget proposal sa paghimo og one-time plastic IDs ug QR codes aron malikayan ang rehistradong mga senior citizen nga ma-scam ug makawatan sa cash subsidy.

“Duna na’y plano nga himuon na sya og plastic na ID, then nanay QR code so bisan e prenda pa na niya or mawagtang di na gyud sila makagamit...” matod ni Alcover. / DPC