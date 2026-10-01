4 ka tawo sikop sa buy-bust  sa Toledo City ug Argao

Naposasan sa buy-bust ang manag-agaw nga drug pusher niadtong alas 8:01 sa buntag, Septiyembre 30, 2026, sa Barangay Cabitoonan, Dakbayan sa Toledo.
Naposasan si alyas Nilo, 58, taga Brgy. Cabitoonan, Toledo City, uban sa iyang ig-agaw nga kakunsabo nga si Carlos, 43, ug narekober sa ilang possession ang 3.72 gramos nga shabu mobalor sa P25,926. Samtang, naposasan ang kanhi OFW nga giila sa alyas Amir, 33, ulitawo ug residente sa Sityo Kapasad, Brgy. Dumlog, Toledo City, alas 10:02 sa buntag niadtong Miyerkules, Septiyembre 30, 2026. Nakuhaan siya og 0.83 gramos nga gituohang shabu nga gibana-banang nagkantidad og P5,644.
Nadakpan sab ang usa ka ulitawo sa buy-bust alas 11:11 sa buntag, Martes, Septiyembre 29, 2026, sa Brgy. Langtad, Lungsod sa Argao.
Si alyas Joe, 34, ang gitanggong sa Argao Police Station nga nakuhaan og 1.25 gramos nga shabu mobalor sa P8,500. / GPL / ABC