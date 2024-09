4 ka teams magbuakay og tabla

Mga duwa karon:

5:00 pm- Talk N’ Text batok NLEX

7:30 pm- Magnolia batok Rain or Shine

Binuakay og mga panagtabla ang masaksihan karong Dominggo, Septiyembre 29, 2024, sa duha ka mga Game 3 sa crossover best-of-five quarterfinals series sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 49 Governors’ Cup sa Ynares Center sa Antipolo City.

Sa premirong duwa, magsangka ang magsuong puwersa sa Talk N’ Text (TNT) Tropang Giga batok NLEX Road Warriors sugod sa alas 5:00 sa hapon samtang mag-abot sa main game ang Magnolia Chicken Timplados Hotshots batok Rain or Shine Elasto Painters.

Human sila nasugamak sa kulbahinam nga pagkapilde, 105-109, sa Game 1, namungot ang Hotshots ug bangis nilang gibawsan ang Elasto Painters, 121-69, sa Game 2 sa Sta. Rosa, Laguna niadtong Biyernes, Septiyembre 27, aron tablahon ang series.

Ang bag-ong import sa Hotshots nga si Jabari Bird nagpakita dayon og saktong labok ug gipangulohan niini ang ilang kadaugan sa Game 2 pinaagi sa iyang 22 puntos ug 13 rebounds.

“He’s a big factor tonight,” matod ni Magnolia coach Chito Victolero kabahin ni Bird.

“It’s not the numbers but it’s all about the aura, the positive vibes of Jabari. I told him we just need his contribution on the little things - defense rebounding and positive energy which is naibigay naman niya sa amin in this game.”

Lima ka local players sa Hotshots ang ningmugna og dobleng numero nga puntos aron suportahan si Bird.

“Na-appareciate ko ang locals namin very proud and grateful of them. Hindi sila nag-give up even though we’re having some problems with our import,” dugang ni Victolero.

Sa laing bahin, ang Road Warriors nakabawos sab sa Tropang Texters sa Game 2 aron tablahon ang series apan ning-agi sila og grabe ka huot nga agianan una nila nakuha ang daog, 93-90. / ESL -