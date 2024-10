4 ka tignotaryo, nasikop

Nasikop ang upat ka tawo sa mga operatiba sa Waterfront Police Station 3, Cebu City Police Office uban sa Cebu City Notarial Commission tungod sa ilegal nga pagnotaryo sa mga dokumento. Ang operasyon gihimo pasado alas 11:00 sa buntag sa Huwebes, Oktubre 17, 2024, sa dalan D. Jakosalem, kilid sa Cebu City Hall.

Sumala ni Police Lieutenant Colonel Maria Theresa Macatangay, information officer ug deputy city director for operations sa Cebu City Police Office, ang mga nadakpan dili tinuod nga abogado o notary public. Apan sila ang nagpa-notaryo gamit ang pangalan ug mga kagamitan sa notaryo nga usa ka abogado.

“Ang mga nadakpan diha karon dili na sila mga notary public, apan sumala sa among nakuha nga impormasyon gikan sa Office of the Notarial Commission, adunay mga notary public nga imbestigahon tungod sa mga nahimong findings sa maong raid,” matod ni Lt. Col. Macatangay.

Gipasabot niya nga ang korte, Cebu City Notarial Commission, ug ang Integrated Bar of the Philippines mihimo og imbestigasyon human madiskobre ang ilegal nga kalihukan sa pagnotaryo. Nakit-an nga adunay mga pirma sa abogado nga gilapas ug gigamit nga way pagtugot, ug ang uban migamit sa pangalan sa usa ka abogado nga dugay na nga namatay.

Gipanid-an sa kapulisan uban sa ubang ahensya ang kalihukan sa mga magnotaryo sa maong lugar ug nasuta nga adunay mokopya sa pirma sa abogado. Sumala pa, adunay mga abogado nga gitugot nga magamit ang ilang pangalan ug kagamitan bugti sa bayad, nga hugot nga gidili sa balaod.

“Nadakpan gyud ang mga suspetsado tungod kay ni-falsify sila o ni-kopya sa pirma sa mga abogado. Dunay impormasyon nga gitugot ang paggamit sa pangalan ug kagamitan sa mga abogado isip notary public,” dugang pa ni Macatangay.

Lakip sa ilahang imbestigahon ang mga abogado nga posibleng nalambigit, aron mahibaw-an kung walay kasayuran ang mga abogado sa paggamit sa ilang pangalan, ug kung adunay mga abogado nga nasakop sa operasyon bisan patay na.

Ang mga suspetsado mag-atubang og kaso nga falsification of public documents ug uban pang kaso.

Ang mga abogado nga gi-imbestigahan mahimong atubangon ang suspensyon sa ilang lisensya sa pagpangbalaod. /