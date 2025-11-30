4 ka timbangan sa Lapu-Lapu City Public Market giimbargo kay gigamit sa tikas

Upat ka depektusong timbangan ang gisakmit gikan sa Lapu-Lapu City Public Market sa Barangay Poblacion human nasuta sa mga inspeksyon nga adunay mga tindera nga naggamit og dili tukma o gimaniubra nga mga kahimanan, nga makaalakanse sa mga konsumidor.
Nagplano ang mga opisyal sa merkado nga pahugtan ang inspeksyon sa mga timbangan, dugangan ang pagsusi gikan sa tulo ka higayon sa usa ka semana ngadto sa kada adlaw aron mapugngan ang malimbungon nga mga buhat sa merkado sa dili pa ang pagdagsa sa mga mamalitay sa Pasko.
Si City Public Market Administrator Ma. Elena Caballes, sa usa ka interbyu niadtong Miyerkules, Nobyembre 26, 2025, nibutyag nga nasakmit sa mga inspektor ang upat ka gi-usab-usab nga timbangan atol sa duha ka managlahing inspeksyon sa merkado, pamaagi aron mas dako ang mabayran sa mga konsumidor.
Matod ni Caballes, tulo ka mga tindera ang gikan sa sektor sa isda ug usa gikan sa seksyon sa karne. Gipasabot sa market administrator nga dugay na nga gipahigayon ang regular nga mga inspeksyon ug kalibrasyon sa Public Market, apan ang bag-o lang nga pag-imbargo nahitabo human sa usa ka viral nga video diin usa ka kustomer ang nireklamo nga natikasan siya sa iyang gipalit.
Matod niya, tulo ka depektosong timbangan ang naimbargo atol sa unang inspeksyon niadtong Nobiyembre 24, ug nagpabilin kini sa kustodiya sa merkado, ug usa pa ka timbangan ang gisakmit atol sa sunod nga inspeksyon nga gipahigayon niadtong Nobyembre 26.
Ubos sa City Ordinance, ang mga nakasala sa unang higayon nga tinuyo nga pagmaniubra sa mga timbangan mahimong multahan og P500, samtang katong makita nga sad-an sa tinuyo o malimbungon nga pag-usab mahimo usab nga mapriso.
Niasoy si Caballes nga ang tanang naimbargo nga mga timbangan nga nakitang depektoso dili na ipagamit.
Gipahimangnuan ni Caballes ang mga mamalitay nga mag-amping ug magbinantayon kabahin niining pagpanikas sa timbangan.
Gipahibalo usab ni Caballes nga ang adlaw-adlaw nga random inspections mahimong ipahigayon sa main Public Market sa Poblacion ug sa mga satellite market niini, hilabi na sa pagpangandam alang sa daghan og mamalitay sa bulan sa Disyembre. / DPC