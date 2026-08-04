4 ka trak nagkarambola sa highway sa Bogo City

Upat ka aluminum wing van nga padulong sa Mandaue City ang nagkarambola alas 6:05 sa buntag niadtong Martes, Agusto 4, 2026, sa National Highway, Barangay Cogon, Bogo City, Cebu.
Ang mga nalambigit nga sakyanan mao ang puti nga Fuso aluminum wing van nga adunay plate number CBJ 3896 nga gimaneho ni Joel Escaba, 41, residente sa Purok Libongan, North Cotabato; Isuzu Elf nga adunay plate number CBP 1512, nga gimaneho ni Joel Cabahug, 48, residente sa Yati, Liloan; aluminum wing van nga adunay plate number CCK 1780, nga gimaneho ni Romeo Pitogo, 56, residente sa Yati, Liloan; ug blue Isuzu wing van nga adunay plate number NEP 8426, nga gimaneho ni Mayboy Cañedo, 34, residente sa Anolingan, Esperanza, Agusan del Sur.
Sa imbestigasyon sa Bogo City Police Station, nasuta nga ang upat ka wing van nagsubay sa National Highway sa Bogo City ug padulong sa Mandaue City.
Pag-abot sa maong dapit, nihunong ang tulo ka wing van tungod kay red pa ang traffic light.
Apan ang ikaupat nga wing van nga gimaneho ni Cañedo aksidenteng nibangga sa ikatulong sakyanan nga gimaneho ni Pitogo nga nidumbol sab sa atubangan niini nga mga wing van.
Tungod sa kakusog sa impact, naangol ang duha ka drayber nga naa sa atubangan human naipit sa manubela sa ilang mga sakyanan.
Dali silang gidala sa Cebu Provincial Hospital sa Bogo City alang sa pagpatambal.
Samtang, ang mga drayber nga sila si Escaba ug Cañedo gikustodiya sa Bogo City Police Station ug gipaubos sa imbestigasyon. / AYB