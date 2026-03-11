4 Koreano nadakpan sa illegal gambling

Gironda sa Philippine National Police- Anti-Cybercrime Group (PNP-ACG) ang upat ka mga Koreano nga giingong nalambigit sa ilegal nga online gambling sa usa ka condominium sa Dakbayan sa Sugbo sa Miyerkules, Marso 11, 2026.
Sa usa ka press conference, gipahayag ni ACG director Brigadier General Wilson Asueta nga ang intelligence-driven nga operasyon gipahigayon niadtong gabii sa Marso 2 sa usa ka condominium complex, pinaagi sa search warrant nga giisyu sa Branch 7 sa Cebu Regional Trial Court.
Giila sa kapulisan ang mga dinakpang langyaw nga sila si “Song,” 38; “Kung,” 35; “Yun,” 29; ug “Lun,” 38.
“Aside from the tipsters, nagkaroon tayo ng cyber-patrolling, then ground validation through surveillance kaya ito napin-point natin kung saan itong condo nag-o-operate,” matod ni Asueta.
Gibutyag ni Asueta nga hapit na lima ka tuig nga nag-operate ang maong grupo uban ang mga lokal ug internasyonal nga sugarol pinaagi sa usa ka website nga gi-advertise sab sa social media.
Gipasidan-an sa opisyal ang publiko nga ang maong ilegal nga platform mahimong i-manipulate.
“Ang mga tumataya diyan sa umpisa pananalunin, but later on, talo rin kayo kasi they can manipulate the system kasi hindi sila regulated,” dugang niya.
Nakig-alayon na ang kapulisan sa Bureau of Immigration aron susihon kon legal ba ang pagpuyo sa maong mga Koreano dinhi sa nasod.
Ang mga suspek gipasakaan na og kasong paglapas sa Republic Act (RA) 9287 (Illegal Gambling), ug Section 6 sa RA 10175 (Cybercrime Prevention Act of 2012). / TPM / SunStar Philippines