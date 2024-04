4 na ang angol sa linog sa Taiwan

Gitaho sa Department of Migrant Workers (DMW) nga nisaka ngadto sa upat ang ihap sa mga overseas Filipino workers (OFWs) nga naangol sa magnitude 7.2 nga linog nga miigo sa Taiwan niadtong Miyerkules, Abril 3, 2024.

Sa usa ka post sa social media, si DMW Officer-in-Charge Undersecretary Hans Leo Cacdac niingon nga nakadawat sila og report sa laing OFW nga nakaangkon og minor injury, susama sa unang tulo ka mga kaso.

“We have a fourth Taiwan OFW injured due to the earthquake. She sustained head injuries due to falling debris. She is out of harm’s way and is being treated by a doctor,” matod ni Cacdac.

Sa sunod nga pamahayag, ang DMW niingon nga ang OFW gipagawas na sa ospital.

“Ang OFW nakaangkon og minor injuries, gitambalan sa ospital, ug nakagawas na,” matod sa DMW.

Niadtong Huwebes, Abril 4, ang DMW nitaho nga tulo ka mga OFW nakaangkon og minor injuries gumikan sa labing kusog nga linog nga niigo sa Taiwan sa miaging 25 ka tuig.

Sa bahin niini, giawhag sa Migrante International ang DMW sa pagsiguro nga ang tanang tabang nga gikinahanglan mahatag sa mga apektadong Taiwan OFWs.

Sa usa ka pamahayag, si Migrante chairperson Joanna Concepcion niingon nga ang DMW dili angay makontento sa pagtukod sa ilang Taiwan help desk ug hotline.

“The Philippine government and its Department of Migrant Workers must be ready to help our migrant workers. While the DMW’s Taiwan Help Desk and hotline are already established, it should be maintained and accessible while preparing to provide food, water, health supplies, medical assistance, and temporary shelter to all OFWs affected and in need,” matod ni Concepcion.

“Particular attention and assistance should be given to the affected OFWs in Hualien County, the eastern province closest to the epicenter,” siya nidugang.

Agig tubag, ang DMW niingon nga andam silang mohatag sa tanang gikinahanglang ayuda sa mga OFW nga nakabase sa Taiwan.

“The Migrant Workers Offices in Taipei, Taichung, and Kaohsiung continue monitoring the situation and will provide assistance to OFWs, who need assistance,” matod sa DMW. / HDT / SunStar Philippines