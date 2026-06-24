4 nadakpan sa managlahi nga buy-bust

Upat ka mga tawo ang napusasan sa duha ka buwag nga buy-bust nga gipahigayon sa kapulisan sa Dakbayan sa Toledo niadtong gabii sa Lunes, Hunyo 22, 2026.
Unang buy-bust nga nahitabo alas 10:01 sa gabii sa Barangay Dumlog, Toledo City, nadakpan si Jade Macapobre, 27, ulitawo ug residente sa maong barangay.
Napusasan usab ang iyang kauban nga si Gilya Amor, 18, dalaga ug residente usab sa Barangay Dumlog.
Ang duha gitanggong sa Toledo City Police Station ug mag-atubang og kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 tungod sa giingong pagpamaligya og ilegal nga drugas.
Ang operasyon gipahigayon sa mga operatiba sa Special Drug Enforcement Unit (SDEU) sa Toledo City Police Station ubos sa pagmando ni Police Lieutenant Colonel Verniño Noserale, hepe sa estasyon.
Narekober gikan sa ilang posesyon ang lima ka pakete nga gidudahang shabu nga adunay gibug-aton nga 3.66 gramos ug gibanabanang kantidad nga P24,888.
Sa ikaduhang buy-bust alas 11:48 sa gabii sa Barangay Daanlungsod, Toledo City, nadakpan ang managhigala nga sila James Lee Fajardo, 27, usa ka plumber ug residente sa Barangay Dumlog, ug si Eduardo Taboada Alfante, 26.
Narekober gikan sa ilang posesyon ang lima usab ka pakete sa gidudahang shabu nga adunay gibug-aton nga 1.98 gramos ug gibanabanang kantidad nga P13,464.
Padayon nga giandam sa kapulisan ang mga kasong ipasaka batok sa mga nadakpan. / GPL