4 nga nagbaligya og peke nga mga tambal sa kanser sikop sa kapulisan

Gidakop sa kapulisan ang upat ka mga indibidwal tungod sa giingong ilegal nga pagbaligya og mga pekeng tambal sa kanser sa Dakbayan sa Makati.
Sa usa ka pamahayag, ang tigpamaba sa Philippine National Police (PNP) nga si Brigadier General Randulf Tuaño niingon nga ang mga suspek nadakpan sa usa ka entrapment operation nga gipahigayon sa Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) sulod sa usa ka hotel sa Makati niadtong Abril 10, 2026.
Nasakmit gikan sa mga suspek ang 400 ka buok nga pekeng mga tambal sa kanser nga adunay label nga Keytruda 100mg/4ml, nga adunay gibanabana nga kantidad sa merkado nga P102,577,500.
Gisang-at na ang mga kaso sa paglapas sa Republic Act 8293, o ang Intellectual Property Code of the Philippines batok sa mga dinakpan.
Gidayeg ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatez Jr. ang mga operating unit alang sa malampusong operasyon ug gihatagan og gibug-aton ang kabug-at sa maong kalapasan.
“Hindi biro ang ganitong krimen. Ang pagbebenta ng pekeng gamot ay direktang naglalagay sa panganib ng buhay ng ating mga kababayan. We will not allow these illegal activities to thrive,” matod niya.
Nipagawas usab siya og pahimangno sa publiko ug usa ka seryusong pasidaan ngadto sa mga nalambigit sa susamang ilegal nga mga buhat.
“Sa ating mga kababayan, be cautious and discerning when buying products, lalo na kung may kinalaman sa kalusugan. Huwag basta magtitiwala sa mga kahina-hinalang transaksyon. At sa mga gumagawa nito, this is our warning—hindi kayo makakalusot. Mananagot kayo sa batas,” batbat ni Nartatez. / TPM/SunStar Philippines