4 patay sa aksidente sa da’n

Duha ka mga pasahero sa usa ka van ang nangamatay human nawad-an og brake ang sakyanan sa Martes sa hapon, Enero 16, sa bukiran sa dakbayan sa Sugbo.

Samtang sa Barangay Marigondon, Dakbayan sa Lapu-Lapu, adunay duha usab nga nangamatay sa dihang ang motorsiklo nga ilang giluwanan midasmag sa sementadong paril. (Lahi nga storya mabasa sa pahina 5).

Base sa inisyal nga imbestigasyon sa Cebu City Police Office, Traffic Enforcement Unit (TEU) nga duha kamga tawo ang nangamatay sa vehicular accident sa Sityo Kamanggahan, Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Sugbo.

Ang mga biktima nga patay nang nangabot sa ospital mao sila si Genevieve Gomez, hingkod, taga sityo Kamanggahan, usa lang ka pedestrian ug usa ka wala mailhi nga lalaki nga rider.

Ang mga nangaangol giila nga sila si Christina Caballes, taga sityo Kamanggahan; iyang silingan nga si Arnold Gabutan Sr., driver sa motorsiklo; Ryan Panonce, hingkod, nagpuyo sa dapit; ug Aldrin Hertezuela, hingkod.

Samtang ang driver sa van giila nga si Felizardo Pasague Base, minyo, taga Donsol, Sorsogon.

Sa pamahayag sa hepe sa TEU, Police Major Jonathan Dela Cerna, ang van nga nagsubay sa dulhogon nga kalsada sa Brgy. Guadalupe dihang nawad-an og brake.

Gihulagway nga naratol si Base ug wa na makahigayon pa og sirbato sa mga motorista sa unahan sa dihang wa na niya nakontrolar ang naghaguros nga sakyanan.

Gikataho’ng upat ka mga motorsiklo ang gidaro sa van resulta sa pagkalagpot sa mga sakay niini.

Padayon pa sab nga gikompirmar ang gidaghanon sa mga biktima nga nangaangol.

Makita sa video nga kuha sa netizen nga si Lezar Seldaut nga usa sa mga motorsiklo maayong pagkagupok, samtang adunay usa ka lalaki sa may gutter ang wa na maglihok ug adunay dugo sa iyang ulohan nga bahin.

Nagpasad sab sa kalsada ang nagkadaiyang mga butang sa mga biktima human sila madasmagi, nga timailhan nga grabe ang impact sa pagkadasmag.

Samtang maayo’ng pagkapiyapi sa atubangang bahin sa van, diin matod pa ni Dela Cerna, wa kini laing sakay gawas sa drayber.

Ang hepe sa Guadalupe Police Station, Police Captain Rexel Yosores, nagkanayon nga gikan sa gitrabaho nga usa ka subdivision ang nagmaneho sa van nga giingong iya sa subcontractor sa maong development project.

Drayber sa van kasamta­ngan nga gitanggong sa Gua­dalupe Police Station.

Gihikay na ang kasong reckless imprudence resulting to homicide and physical injuries and damage to property batok kang Base.