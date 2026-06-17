4 patay sa pag-atake sa Israel sa Lebanon

Upat ka tawo ang napatay ug pipila ka mga laing indibidwal ang nasamdan sa mga pag-atake sa drone sa Israel nga nagpunting sa Mayfadoun sa habagatang bahin sa Lebanon niadtong Martes sa hapon, sumala sa usa ka preliminary nga ihap nga gitaho sa National News Agency (NNA) nga gidumala sa kagamhanan sa Lebanon.
Misamot kagrabe ang mga pag-atake sa Israel sa dapit sa Nabatieh, diin unang gipunting sa usa ka drone ang usa ka sakyanan sa Mayfadoun sa wala pa kini miatake pag-usab sa maong dapit human nagpundok ang mga residente sa dapit nga nahitaboan.
Adunay ikaduhang sakyanan nga gitirahan sab sa samang dapit. Ang mga pag-atake sa Mayfadoun miresulta sa kamatayon sa upat ka tawo ug pagkasamad sa ubang mga indibidwal, sumala sa NNA.
Ang mga civil defense team gikan sa Islamic Health Society, sa Islamic Risala Scout Association, ug sa Lebanese Red Cross nagtinabangay sa pagbakwit sa mga patay ug mga nasamdan gikan sa mga dapit nga gipunting.
Gi-pinalisa na sa Iran ug sa United States ang usa ka memorandum of understanding (MoU) sa kalinaw niadtong Dominggo, diin gilauman usab nga motapos sa panag-away tali sa Israel ug Hezbollah sa Lebanon.
Bisan pa niana, si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu niingon sa usa ka press conference niadtong Lunes nga ang militar sa Israel magpabilin sa mga “security zones” nga ilang gikontrolar sa Lebanon, Syria, ug sa Gaza Strip hangtod nga gikinahanglan.
Sa laing bahin, nagpasidaan ang Iran niadtong Martes nga kon dili tapuson sa Israel ang pag-atake sa habagatang Lebanon, makatilaw kini sa “mabangis” nga bawos gikan sa mga armadong kusog sa Iran.
Sa usa ka opisyal nga pamahayag, ang nag-unang command sa militar sa Iran, ang Khatam al-Anbiya Central Headquarters, nagkanayon nga sukad gianunsyo ni U.S. President Donald Trump ang pagtapos sa gubat, nilapas na sa 84 ka higayon ang kasundalohan sa Israel sa ceasefire didto sa habagatang Lebanon, ug nagpadayon gihapon sa ilang “mga krimen pagpatay sa mga dinaogdaog nga katawhang Lebanese.” /Xinhua News Agency