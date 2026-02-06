4 patay tungod sa ‘Basyang’

Upat ka indibidwal ang gitaho nga namatay tungod sa nahitabong landslide sa Cagayan de Oro taliwala sa paghapak sa Bagyong Basyang.
Sa usa ka interview sa radyo, ang tigpamaba sa Office of the Civil Defense nga si Junnie Castillo nagkanayon nga duha pa ka laing indibidwal ang naangol sa maong insidente sa landslide.
Sumala ni Castillo, kapin sa 5,000 ka pamilya ang naapektuhan sa bagyo, ilabi na sa rehiyon sa Visayas ug Mindanao.
“Sa ngayon, ongoing pagkuha nung mga updates coming from these regions. Dito nga may mga hindi pa nakakalabas kasi binabayo pa rin sila nung malakas na hangin at pag-ulan,” asoy ni Castillo.
Gibutyag ni Castillo nga pipila ka probinsiya nga giagian ni Basyang nakasinati og pagkapalong sa kuryente ug natala sab ang dagkong pagbaha sa Dakbayan sa Iligan.
Ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) namahayag nga nakapang-apudapod na sila og food packs ug modular tents ngadto sa mga apektadong pamilya, ilabi na sa Caraga, ingon man sa mga stranded nga pasahero sa mga pantalan sa Matnog, Sorsogon, ug Masbate City.
Sumala sa report sa alas 10 sa buntag, Biyernes, Pebrero 6, 2026, ang bagyo nahimutang sa kadagatan sa Anda, Bohol.
Naglihok kini padulong sa kasadpan-amihanang-kasadpan (west northwestward) sa gikusgon nga 10 km/h.
Matod sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) nga nihinay na si Basyang ngadto sa pagka-tropical depression.
Gidugang sa ahensiya nga si Basyang magpadayon sa paglihok paingon sa kasadpan-amihanang-kasadpan sa tibuok forecast period ug ang sentro niini posibleng moagi duol o mo-landfall sa Bohol ug sa habagatang bahin sa Sugbo ug Negros Oriental.
“Afterwards, it will pass close over the southern portion of Panay Island Saturday afternoon or evening, February 7,” sumala sa ahensiya. / TPM / SunStar Philippines