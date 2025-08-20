4 PBA teams mag-engkuwentro sa Davao

Magpinaksitay ang upat ka teams sa Philippine Basketball Associaiton (PBA) sa 2025 Kadayawan Invitational Basketball Tournament sa Davao City nga sugdan karong Huwebes, Agusto 21, 2025, sa University of Southeastern Philippines (USP) gym.
Mag-ilog sa kampiyunato ning matag tuig nga torneyo mao ang NLEX Road Warriors, Phoenix Super LPG Fuel Masters, Converge FiberXers ug Blackwater Bossing.
Sa premirong duwa, magsangka ang Bossing batok Fuel Masters samtang mag-abot sa main game ang FiberXers batok Road Warriors.
Ning maong torneyo, masubhan si Willy Wilson isip bag-ong coach sa Fuel Masters.
Sa paggiya ni Wilson, kinsa kapila na sab nakabaton og kampyunato dihang aktibo pa kining nagduwa sa PBA, gilauman nga adunay dakong kalambuan nga mahitabo sa puwersa sa Fuel Masters.
Sa laing bahin, ang kampyon sa niaging tuig nga mao ang Rain or Shine Elasto Painters, team sab sa PBA, nakadesisyon nga dili mosalmot ning tuiga.
Sa finals sa niaging tuig, gibuntog sa Elasto Painters ang powerhouse team sa University Athletic Association of the Philippines (UAAP) nga mao ang La Salle Green Archers.
Ang Fuel Masters ug FiberXers ningsalmot sab ning maong sa torneyo sa niaging tuig. / ESL