4-point shot dili wad-on sa PBA

Gitataw ni Commissioner Willie Marcial nga hangtod naa pa siya sa iyang posisyon, magpabilin ang four-point shot sa Philippine Basketball Association (PBA).
“Siguro forever na yan. As of ako, commissioner ha. Hindi ko alam kung ibang commissioner na. Pero as of ako yung commissioner, stay yung 4-point,” matod ni Marcial nga napatik sa www.abs-cbnnews.com.
Dugtang niya nga nasayod siya nga adunay supak sa four-point shot apan sa iyang tan-aw, wala siya’y nakita nga dili maayo niini.
Ang four-point shot unang gihangop sa PBA niadtong 2024 Governors’ Cup diin si Meralco Bolts guard Chris Banchero maoy unang napuntos niini. / ESL