4-point shot mipadaog sa Converge

Gipun-an ni Scotty Hopson ang iyang 4-point play highlights human gituboy sa kadaogan ang Converge FiberXers batok Terrafirma Dyip , 100-99, sa Philippine Basketball Association (PBA) Governors’ Cup, Sabado sa gabie, Septiyembre 14, didto sa Ninoy Aquino Stadium.

Ang dagger 4-point shot ni Hopson sa 2.5 segundos sa duwa maoy mibuak sa kasingkasing sa Terrafirma nga galabaw unta og tulo ka puntos.

Murag nahimong replay para kang Hopson ang panghitabo kay sumama man kini sa 4-point shot nga maoy mibihag pud sa TNT Tropang Giga, 96-95, sa miaging buwan sa Smart Araneta Coliseum.

Si Converge coach Franco Atienza puno sa kalipay sa bayanihon nga itsa sa iyang import.

"It's nice when you have a weapon like that. You have to use it," sigon niya.

"Well, we have to take chances (on the four-point line) as we don't know our chances kapag nag overtime pa. It's just nice that again, that four points was available and again, Scotty Hopson is there. Lightning struck twice for us," dugang niya.

Si Schonny Winston maoy nangulo sa opensa sa Converge nga dunay 19 puntos, ang 13 niini gibuhat sa fourth quarter. Si Hopson mitapos nga dunay 18 puntos ug siyam ka rebounds.

Ang FiberXers misaka sa 4-4 (win-loss) record, samtang ang Dyip nagpabiling butlog sulod sa walo ka duwa.

Sa first game, gipangkirig sa Meralco Bolts ang Northport Batang Pier, 114-104, aron makasiguro og luna sa quarterfinals. Ang import sa Bolts nga si Allen Durham mikamada og 23 puntos ug 13 ka rebounds sulod lang sa tulo ka quarter nga aksiyon.

Misaka ang rekord sa Meralco ngadto sa 6-3, si pikas habig nahagsa ang Nortport sa 3-5 nga kartada.

Si Chris Newsome mitampo og 20 puntos ug 11 rebounds, si Chris Banchero midugang og 19, ug ang rookie nga si CJ Cansino miamot og 12 puntos para sa Meralco.

"At this point we want to get playoff-ready. At the start of the season we didn't get any tuneup games. We got limited practice so parang now we need to win but we also need to get ready," matod ni Bolts coach Luigi Trillo.

Puntos matag-usa:

1st Game

Meralco (114) - Durham 23, Newsome 20, Banchero 19, Cansino 12, Bates 12, Caram 10, Quinto 7, Almazan 6, Hodge 5. Northport (104) - Tolentino 28, Munzon 17, Cuntapay 12, Navarro 11, Yu 9, Flores 9, Amores 7, Jois 4, Bulanadi 4, Jalalon 3.

2nd Game

Converge (100) - Winston 19, Hopson 18, Stockton 15, Arana 13, Santos 13, Delos Santos 9, Andrade 6, Cabagnot 3, Caralipio 2, Nieto 2. Terrafirma (99) - Hester 28, Hernandez 15, Cahilig 15, Pringle 14, Ferrer 8, Carino 8, Ramos 5, Hanapi 4, Sangalang 2. / RSC