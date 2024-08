4-pt. shot hatagan og chance

Adunay hangyo si Philippine Basketball Association (PBA) Commissioner Willie Marcial sa mga kritiko sa four-point shot – hatagan og kahigayunan ang bag-ong gihangop sa labing unang professional nga liga sa Asya.

Dili pa lang tanto’ng dugay, ang PBA board nakadesisyon nga ipatuman ang four-point shot sa sunod season.

Nasayod si Marcial nga daghan ang mga wala nakauyon niini apil na mismo ang ubang coaches sa PBA.

Gipasalig ni Marcial nga kon dili maayo ang epekto sa four-point shot, hayan puwede ra kining tangtangon.

“Tignan natin kung magiging successful, dere-derecho na ‘yun,” matod ni Marcial nga napatik sa Spin.ph.

“Kung hindi man, tingnan natin kung ano ang puwede nating gawin or puwede rin mawala. As of now, this season, may four-point (shot) tayo.”

Gipasabot ni Marcial nga nakakita og potensyal ang PBA sa four-point shot human kini gigamit sa miaging duha ka mga edisyon sa All-Star Game. / ESL