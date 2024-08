4-pt. shot ilakip sa 3-pt. stats?

Sa pagpangandam sa Philippine Basketball Association (PBA) kabahin sa ilang pagpatuman sa four-point shot sa umaabot nga 49th season, adunay ningbutho nga mga pangutana kabahin niini.

Usa na niini gipadayag sa kanhi sakop sa San Miguel Beermen nga si Alex Cabagnot sa iyang X account, kanhi Twiiter.

Nakapangutana si Cabagnot kon ang four-point shot ilakip ba sa statisticss sheet sa 3-point shot o maghimo og laing kategoriya kabahin niini.

Nagkanayon si Cabagnot nga nakapangutana siya niini tungod sa iyang kanhi kauban sa Beermen nga si Marcio Lassiter, kinsa naggukod og kasaysayan sa all-time PBA career three-point list.

“If Cio makes a four-pointer, does it count for his three-point record or a new stat all in all?” post ni Cabagno sa X nga napatik sa Spin.ph.

Si Lassiter nakatali na og 1,236 ka three-point shots, ikatulo sa all-time three-point record.

Kuwang na lang kini og unom ka three-point shots sa naa sa ikaduha nga si Allan Caidic ug 14 sa all-time leader nga si Jimmy Alapag.

Nagkanayon si PBA commissioner Willie Marcial nga tukionon na sa board kon ilakip ang 4-point shot sa stats sa 3-point shot o maghimo og laing kategoriya alang niini.

Matod ni Marcial nga kon siya lang ang matuman, angayan lang ilakip ang 4-point shot sa stats sa 3-point shot.

“Ang sa akin, kapag four points, as of now, counted pa rin as three points,” pasabot ni Marcial.

“Sana hindi naman pero paano kung mawala ‘yun, pang-tres din ‘yun. ‘Yun ang sa akin. Mag-uusap kami ng stats at technical committee kung papaano.”

Dili lang si Lassiter ang aktibong magduduwa nga naa sa listahan. Naa sa ikaupat si LA Tenorio sa Barangay Ginebra (1,219) ug ikalima si James Yap sa Blackwater Bossing (1,178). / ESL