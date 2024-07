4-pt. shot sa PBA gisaway

Adunay mga ning-uyon apan aduna sab gyu’y nisupak kabahin sa paghangop sa Philippine Basketball Association (PBA) sa four-point shot sugod sa sunod season.

Usa sa mga ningsupak niini mao si Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (CESAFI) champions University of the Visayas (UV) Green Lancers coach Gary Cortes.

Usa sa mga hinungdan nganong nisupak si Cortes niini gumikan kay dili magamit sa ubang mga liga.

“Di man gud ni magamit sa ubang mga liga. Wala kini sa tanang levels – elementary, high school, college, national ug international. Only in the PBA,” matod ni Cortes.

Sa pagtuo ni Cortes, gihimo kini sa PBA sa panahom nga makadugang kini og kaikag nga makapahakot og balik sa mga tumatan-aw.

Apan alang ni Cortes, dili kini maoy sulosyon.

“Dili man ni sulosyon sa paghinay sa PBA. Ang angay unta buhaton sa PBA, iseguro nila nga balance ang competition,” dugang ni Cortes.

Sa iyang tan-aw, matod ni Cortes nga makaminos kini sa kakulbahinam sa duwa.

“Mura man ilang gi-encourage ang players nga magsige na lang pag-itsa sa gawas. Makabati man ni sa duwa kay physical game man gud ni ang basketball,” asoy ni Cortes.

“Pero mura’g experimental ra man seguro ni ilaha, puwede ra nila tangtangon kon dili maayo ang resulta.”

Ang four-point shot adunay gilay-on nga 27 feet, labaw og upat sa tradisyunal nga three-point shot.

Ang four-point shot unang gisuwayan sa PBA atol sa 2023 All-Star Game sa Passi, Iloilo. / ESL