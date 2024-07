4-pt. shot sun-on sa NBA, FIBA

Nagtuo ang tag-iya sa Blackwater Bossing nga si Dioceldo Sy nga sa ngadto-ngadto, mosunod ang FIBA ug hasta ang National Basketball Association (NBA) sa paghangop sa Philippine Basketball Association (PBA) sa four-point shot.

Sa tan-aw ni Sy, mapaspas ug makapausab kini sa dagan sa duwa sa labing unang professional nga liga sa Asya.

“The 27-foot arc for four points will drastically change the dynamics of basketball games,” matod ni Sy nga napatik sa Spin.ph.

“It will be faster and it’s gonna be a halfcourt, man-to-man defensive game. The first team that can adapt to this new rule change will be the team to beat.”

Gitataw sa bag-ong napiling PBA vice chairman nga si Alfrancis Chua nga ilang ipatuman ang four-point shot sa tinguha nga mahimo’ng mas makapaikag ang duwa gumikan kay seguradong man-to-man defense na man ang kanunay masaksihan ug dili na ang zone defense.

“We’re not just re-modeling a house but we’re building a house,” asoy pa ni PBA chairman Ricky Vargas.

Sa pagtuo ni Sy, kon magmalampuson ang pagpatuman sa PBA sa four-point shot, hayan mosunod niini ang uban pa nga mga liga sa kalibutan.

“I will not be surprised that FIBA and NBA will follow suit. I agree with Alfrancis, we will be seeing a faster pace of the game,” matod ni Sy, kinsa usa sa PBA coaches nga dako’ng uyon ning maong inisiyatiba. / ESL