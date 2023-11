4 sa matag 10 ka pamilya nag-isip nga kabos

Labing menos upat sa matag 10 ka pamilyang Pilipino nag-isip sa ilang kaugalingon nga kabos sa ikatulo nga kwarter sa 2023, usa ka survey sa Octa Research nagpakita.

Sa survey sa Tugon ng Masa nga gihimo sa Octa gikan sa Septiyembre 30 hangtod Oktubre 4, 46 porsyento sa mga respondents o 12.1 milyunes nga pamilyang Pilipino nag-ingon nga ilang gikonsiderar ang ilang kaugalingon nga kabos gikan sa Hulyo hangtod Septiyembre 2023.

Ang ihap mas ubos og upat ka porsiyento kay sa susamang resulta sa survey nga gihimo sa ikaduhang quarter sa tuig gikan sa Abril hangtod Hunyo sa 50 porsyento o 13.2 milyunes ka pamilya nga nag-isip sa ilang kaugalingon nga kabos.

Ang Kabisay-an adunay labing taas nga porsiyento sa mga pamilyang Pilipino nga nag-isip sa ilang kaugalingon nga kabos sa 59 porsiyento, samtang ang labing taas nga pagkunhod natala sa Balance Luzon, gikan sa 46 porsiyento ngadto sa 37 porsiyento.

Ang mga pamilya nga mikonsiderar sa ilang kaugalingon nga gigutom mius-os usab og singko porsiyento, gikan sa 15 porsiyento o 3.9 milyunes ka pamilyang Pilipino niadtong Hulyo ngadto sa 10 porsiyento o 2.6 milyunes ka pamilya.

“This the first time in three quarters that a dip in self-rated poverty and self-rated hunger was observed,” matod ni Octa fellow Dr. Guido David.

Gibutyag usab sa poll nga ang kasagaran nga kantidad nga gikinahanglan sa mga pamilyang Pilipino alang sa binuwan nga galastuhan sa balay kay P33,000. (SunStar Philippines)